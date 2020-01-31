Женева, Швейцария, , 08:40 — REGNUM Вспышка китайского коронавируса нового типа признана чрезвычайной ситуацией международного значения. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус по итогам чрезвычайного заседания организации.

По данным ВОЗ, число заболевших во всём мире составляет 7834 человек, из них 7736 человек — в Китае, а остальные 98 — в 18 странах мира. По меньшей мере в восьми случаях вирус перешёл от человека к человеку.

В тяжёлом состоянии находятся 1370 заболевших, 170 человек скончались. Под подозрением на заражение находятся более 12 тыс. человек.

Страны должны принять меры по раннему распознаванию болезни и изоляции больных, также необходимо отслеживать контакты. Это поможет остановить коронавирус.

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