Мапуту, , 08:38 — REGNUM Подозреваемые в причастности к рядам исламистских боевиков напали на сельскохозяйственный колледж в северной части Мозамбика. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение местных властей.

В сообщениях из провинции Кабу-Дельгаду говорится, что боевики также поджигали дома и грабили магазины в населенном пункте Билибизе, где расположен колледж.

По словам репортеров, во время атаки студенты не находились в кампусе, и к настоящему моменту не известно о пострадавших студентах.

Однако корреспонденты отмечают, что это первый раз, когда повстанцы совершили нападение на образовательное учреждение.

Отмечается, что в атаке подозревают боевиков «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).