Екатеринбург, , 08:34 — REGNUM В Свердловской области за прошедший год выявлено порядка 5,5 тыс. нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Самыми распространёнными продолжают оставаться нарушения, связанные с недобросовестным поведением хозяйствующих субъектов при распоряжении денежными средствами, собранными с граждан в счет оплаты коммунальных услуг», — уточнили в пресс-службе.

Отметим, что особое внимание надзорные органы уделили контролю над соблюдением законодательства при реализации программы капитального ремонта. В 2019 году в Свердловской области было отремонтировано 1357 домов.

Также в прошлом году возбуждено пять уголовных дел по материалам прокурорских проверок в сфере реализации программы переселения граждан из аварийного жилья, а 103 должностных лица привлечены к административной ответственности.