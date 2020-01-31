Екатеринбург, 31 января 2020, 08:34 — REGNUM В Свердловской области за прошедший год выявлено порядка 5,5 тыс. нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Отметим, что особое внимание надзорные органы уделили контролю над соблюдением законодательства при реализации программы капитального ремонта. В 2019 году в Свердловской области было отремонтировано 1357 домов.
Также в прошлом году возбуждено пять уголовных дел по материалам прокурорских проверок в сфере реализации программы переселения граждан из аварийного жилья, а 103 должностных лица привлечены к административной ответственности.