Улан-Удэ, , 08:33 — REGNUM В центре Улан-Удэ вечером 30 января произошёл пожар в одноэтажном неэксплуатируемом здании. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии, площадь пожара составила 98 квадратных метров.

«Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц», — отметили в ведомстве.

Однако жители соседнего дома, у которых в горевшем здании располагались кладовки, подозревают поджог, поскольку пожар начался сразу с нескольких сторон. Об этом написал на своей странице депутат Госдумы Николай Будуев, добавив, что во вторник был в этом доме.

«Его признали аварийным еще в 2015 году, однако процедура переселения не началась до сих пор. Зато начался пожар», — написал он.

По его словам, жильцам предлагали предложили переехать в жильё площадью 10−15 квадратов на окраине города. Однако хозяева квартир в аварийном доме ответили отказом, надеясь на получение нормального жилья.

«Уже подготовили иск о защите прав жильцов, и вот, пожар. Люди напуганы, думают что это их так пытаются выпроводить поскорее, но полны решимости идти до конца», — отметил депутат.

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