Тбилиси, , 08:32 — REGNUM Расследование по факту нападения на генерального директора телекомпании «Мтавари архи» Нике Гварамия, который ранее возглавлял компанию «Рустави 2», начало МВД Грузии, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Как рассказали журналистам в министерстве, расследование начато по статье «Побои или иное насилие, причинившие физическую боль потерпевшему».

Как передавало ИА REGNUM, 30 января Ника Гварамия сообщил, что на него напали в здании суда в Тбилиси. Когда глава телекомпании вышел из зала заседаний на перерыв в коридор, некий мужчина нанес ему удар по лицу.

Нападавшего задержала полиция.

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