Луганск, , 08:23 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования дважды нарушили режим прекращения огня в ЛНР, сообщили 31 января в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, ВСУ открыли огонь из миномётов калибра 120 и 82 мм, а также вооружения БМП в направлении сёл Желобок и Голубовское. В результате ранения получили два мирных жителя.

Напомним, ранее в результате обстрела со стороны ВСУ был убит один военнослужащий Народной милиции ЛНР, повреждены четыре дома и линия электропередачи в посёлке Фрунзе.

Читайте также: В результате обстрелов ВСУ погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР