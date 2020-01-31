Барнаул, , 08:18 — REGNUM Дорожная ситуация в Алтайском крае после мощного бурана и снегопадов продолжает оставаться напряжённой. Чтобы определить — насколько — губернатор Алтайского края Виктор Томенко сегодня, 31 января, отправился в командировку по районам, попавшим в снежный плен. Как сообщает пресс-служба главы региона, вначале делегация алтайского правительства вместе с руководством регионального ГУ МЧС РФ отправилась в Рубцовск.

Делегация правительства Алтайского края в Рубцовске Правительство Алтайского края

Не расчищенный Мемориал Славы в Рубцовске Правительство Алтайского края

«Маршрут движения губернатор выбирал сам, городские власти об этом заранее не были проинформированы», — отмечается в официальной информации, опубликованной на сайте региона.Из неё также следует, что губернатор обратил внимание на сугробы у Мемориала Славы (прочищена только узкая дорожка к Вечному огню, а остальной территории снег не убран, что не дает возможности провести мероприятия с участием горожан). Виктор Томенко напомнил, что уже 2 февраля, там пройдет празднование годовщины победы в Сталинградской битве.

Рубцовск. Сугроб Правительство Алтайского края

Давая оценку работе дорожников по очистке города от снега, Томенко признал: 90% из них не выполняют свои обязанности, нарекания были высказаны в адрес собственников знаний и владельцев компаний, которые не всегда следят за расчисткой своих территорий.

Также сегодня руководство Алтайского края намерено посетить в Локтевский, Третьяковский и Змеиногорский районы. Именно там объявлен режим ЧС в связи со снегопадами. Виктору Томенко предстоит оценить потребность в силах и средствах, необходимых для восстановления нормальной жизнедеятельности терпящих бедствие населённых пунктов. Также будут рассмотрены различные проблемные вопросы, например об оказании помощи фермерам, которые из-за снежных заносов не могли вывезти молоко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, снегопады в Алтайском крае с небольшими перерывами идут почти месяц. Ситуацию осложнял буран, который за считанные часы заметал расчищенные дороги. Десятки населённых пунктов оказались отрезанными от внешнего мира и стали испытывать проблемы с продовольствием. Всего, по данным краевых властей, стихийное бедствие коснулось порядка 60 тысяч человек.