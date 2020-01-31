Новосибирск, , 08:09 — REGNUM В Новосибирске суд отправил подозреваемого в убийстве беременной женщины под стражу почти на два месяца.

«Октябрьским районным судом Новосибирска удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рустама Ф., ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 27 суток, то есть до 27 марта 2020 года», — говорится в решении.

Он обвиняется по по ст. 105 ч 1. УК РФ, ему грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 27 января 2020 года в подъезде одного из домов в Новосибирске 34-летний мужчина ударил ножом свою 33-летнюю беременную знакомую. Женщина скончалась, ребёнка спасти также не удалось.

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