Новосибирск, , 08:18 — REGNUM Заказчик убийства бизнес-партнера приговорён судом в Новосибирске к 16 годам колонии, исполнитель — к 20 годам колонии строгого режима. Об этом 31 января сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

Как было установлено судом, в декабре 2018 года 34-летний мужчина нанял 19-летнего жителя Новосибирска для убийства своего партнера по бизнесу. Исполнителю было обещано за совершение преступления вознаграждение — автомобиль Toyota Land Cruiser 200 и деньги. Заказчик обеспечил его всей необходимой информацией.

Вечером 30 декабря 2018 года исполнитель подкараулил жертву у его дома и нанес ранения. В результате 33-летний мужчина умер на месте происшествия.

Оба подозреваемых были задержаны правоохранителями на следующий день.

«Приговором суда организатор преступления приговорен к 16 годам лишения свободы, а исполнитель к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении следственного комитета.