Екатеринбург, , 07:26 — REGNUM В Екатеринбурге на отлов и содержание безнадзорных животных в 2020 году выделят 31,9 млн рублей. Соответствующий лот размещён на портале госзакупок.

Заявки на конкурс принимаются до 10 февраля. А 11 февраля будет определена организация-победитель.

Согласно условиям контракта, финансироваться будет не только отлов и содержание животных, но и их лечение. Также первостепенное внимание при отлове бродячих собак будет уделено территориям возле школ и детских садов, а также в местах отдыха граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года на сайте государственных закупок был размещён аналогичный лот. Тогда на отлов и содержание безнадзорных животных власти Екатеринбурга были готовы выделить 30,8 млн рублей.

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