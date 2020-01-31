Якутск, , 07:21 — REGNUM Следователи СК РФ Якутии начали проверку по факту массового отравления 34 учащихся в республиканском лицее, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СК РФ по региону.

Читайте также: В республиканском лицее-интернате Якутии отравились учащиеся

По предварительным данным, школьники почувствовали недомогание сразу после ужина в столовой. В настоящее время у всех детей наблюдается легкая клиническая картина, госпитализированных нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в республиканском лицее-интернате в Якутии произошло массовое отравление учащихся.