Бухарест, , 07:01 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,2 были зафиксированы на востоке Румынии, сообащет румынский Национальный институт исследований развития физики Земли.

Сообщается, что сейсмособытие произошло в румынском уезде Вранча. Очаг землетрясения располагался на глубине 140 километров. Информации о возможных разрушениях или жертвах не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи. Очаг землетрясения находился в 197 километрах от города Лоренгау на глубине 10 километров. Информации о пострадавших не поступало.

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