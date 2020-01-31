Владивосток, , 06:59 — REGNUM В ночь на 31 января во Владивостоке, на улице Поселковой, произошёл взрыв, в результате которого один человек погиб, ещё двое были доставлены в медицинское учреждение.

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Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента, место происшествия оцеплено. По предварительным данным, один человек погиб, еще двое находятся в реанимации, пишет ИА PrimaMedia.

Также сообщается, что УМВД Приморья и ГУ МЧС Приморья по существу инцидента что-либо ответить не смогли, сославшись на то, что взрыв не входит в их подследственность. Очевидцы утверждают, что никаких визуальных повреждений в районе места взрыва нет.

Во Владивостокской клинической больнице №2 факт поступления двух пострадавших подтверждают, однако какие-либо подробности уточнить не смогли.

Как сообщало ИА REGNUM, при взрыве боевой гранаты в жилой квартире в городе Находка погибли два человека, еще двое получили осколочные ранения и были госпитализированы.