Якутск, , 06:45 — REGNUM Жительницу Якутии, прибывшую из китайского Харбина самолетом, с высокой температурой госпитализировали в столице республики. Её обследуют на наличие коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Роспотребнадзоре республики.

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Сейчас больная госпитализирована в инфекционную больницу, она находится под медицинским наблюдением с предварительным диагнозом ОРВИ. Пробы, взятые у женщины. Направлены в лабораторию, на предмет выявления всех возможных инфекций, включая новый коронавирус.

Все пассажиры рейса анкетированы и будут находиться под наблюдением в местных поликлиниках. На борту воздушного судна проведен комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России не выявлено случаев заболевания новым коронавирусом. Правительство России закрыло границу с Китаем на Дальнем Востоке до стабилизации эпидемической обстановки в соседней стране.