Тазовский район, Ямало-Ненецкий АО, , 06:26 — REGNUM На Ямале локализована вспышка бешенства северных оленей в Тазовском районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в службе ветеринарии ЯНАО.

Ямальскими ветеринарами диагностирована и локализована вспышка бешенства на территории выпаса оленей, принадлежащих бригаде №4 МУП «Совхоз Антипаютинский» Тазовского района. Источником инфекции стали дикие песцы, которые контактировали с домашними оленями.

Погибли 12 животных. Как отмечают специалисты, для стада в две тысячи голов — это некритичный показатель. Трупы павших оленей сожжены. Остальные животные обследованы. Других случаев бешенства на территории ЯНАО не зафиксировано. На территории МУП «Совхоз Антипаютинский» объявлен карантин.

Возможность реализации мяса больных оленей полностью исключена, уверяет главный ветеринарный врач ЯНАО Евгений Попов.