Приуральский район, Ямало-Ненецкий АО, , 06:00 — REGNUM В ямальском посёлке Аксарка домашние собаки напали на маленького ребёнка. Об этом сообщает ИА «Север-Пресс», сопроводив новость видео.

Съёмка запечатлела, как днём три большие собаки повалили ребёнка в сугроб. На помощь мальчику подоспели взрослые.

В администрации Приуральского района, к которой относится посёлок, сообщили изданию, что в Аксарке нет бездомных собак. Животных выпускают на самовыгул. Владелец напавшей на ребёнка собаки установлен и понесёт ответственность. Глава администрации района Андрей Шоля отметил, что «в основном работа заключается в том, чтобы разъяснить жителям райцентра о недопустимости свободного выгула собак». Но даже домашние питомцы, сбиваясь в стаю, могут себя повести непредсказуемо, предостерегают специалисты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ямальском посёлке Находка 27 сентября 2014 года стая собак, владельцы которых не обеспечили за ними должный контроль, насмерть загрызла девятилетнюю девочку.

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