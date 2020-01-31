Хабаровск, , 06:01 — REGNUM Международную банду контрабандистов, граждан России и КНР, вывозившую в Китай из регионов Дальнего Востока древесину ценных пород — монгольского дуба и маньчжурского ясеня, признали организованным преступным сообществом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СК РФ.

Читайте также: Лесная промышленность Дальнего Востока — банкрот: эксперты

Преступное сообщество, действовавшее на территории ДФО, было раскрыто еще в 2018 году. Но только сейчас следователи смогли собрать достаточное количество улик, чтобы предъявить участникам банды обвинение в участии в ОПС.

Сообщество состояло из российской и китайской группировок. Общая стоимость ценной древесины, которая была вывезена в КНР под видом сырья более дешевых пород, превысила 500 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным экспертов лесной отрасли, в 2020 году тысячи работников лесопромышленной отрасли ДФО могут лишиться работы, а лесная промышленность макрорегиона фактически банкрот.