Москва, , 05:46 — REGNUM Несмотря на то, что ВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией, главный врач московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников полагает, что до мировой катастрофы ещё далеко. В своём телеграмм-канале он, в частности, по этому поводу написал:

«Ещё лет пять назад я написал книжку про инфекции, где предупреждал: мы сидим на кипящем котле и крышку вот-вот сорвёт! Опять не поверите? Поэтому паника про сегодняшний коронавирус — это учения перед грядущими опасностями. Сейчас это раздутая паника, она уляжется, Мировой катастрофы не произойдёт, расслабьтесь. На время…

Потому что учения показывают, что Мир не готов! Увы! Пока это не очень контагиозный коронавирус (помните — человеческий коронавирус есть везде и мы все им переболели: коронавирус — частая причина ОРЗ, то, что сейчас в Китае и расползается — зооноз, от животных, другая разновидность вируса, очеловеченная в результате мутации) с не очень высокой смертностью. А что там ещё в этом «кипящем котле», какие зарождаются монстры?!».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Накануне Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус на пресс-конференции в Женеве заявил, что если бы не быстрая и жесткая реакция китайских властей на эпидемию, то случаев заражения и смертей от коронавируса в Китае и по всему миру было бы больше.

Читайте также: Глава ВОЗ заявил об успехах Китая в борьбе с коронавирусом