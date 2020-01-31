Канск, Красноярский край, , 05:45 — REGNUM В городе Канске Красноярского края начались слушания по делу о масштабном пожаре 2017 года, уничтожившем 74 дома. Об этом сообщает телекомпания «Енисей».

В результате огненного смерча, накрывшего несколько улиц, без жилья и имущества тогда остались более 200 человек, два человека погибли.

Судебное заседания пришлось проводить в зале местной школы искусств, поскольку городской суд не мог вместить всех желающих. Журналисты в зал заседания допущены не были. Следующее заседание назначено на 5 февраля.

Главным обвиняемым по уголовному делу является директор лесоперерабатывающего предприятия, на территории которого возник пожар.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года в Канске в результате масштабных пожаров сгорело более 50 домов. Гражданам был причинён имущественный ущерб на сумму свыше 7,5 млн рублей. Были возбуждены уголовные дела, в том числе в отношении мэра Канска Надежды Качан.

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