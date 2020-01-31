Владивосток, , 05:49 — REGNUM Поисково-спасательные службы ведут поиски гражданина Мьянмы, который пропал в четверг, 30 января, с борта судна, осуществлявшего переход от причала к месту якорной стоянки.

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Члены экипажа теплохода «Ocean pride 1», находящегося под флагом Панамы, полагают, что боцман, являющийся гражданином Мьянмы, мог пропасть при переходе от причала № 2 Владивостокского морского торгового порта к месту якорной стоянки в бухте Тихая. Экипаж судна предполагает, что боцман мог выпасть за борт, пишет ВостокМедиа.

К поискам пропавшего привлечены аварийно-спасательные средства Приморского филиала морспасслужбы и Государственной инспекции по маломерным судам Приморского края. Экипажам судов, находящимся поблизости, поступило радиооповещение о поисках.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ямале экипажи судов ищут пассажира теплохода, который, предположительно, выпал за борт из окна судна.