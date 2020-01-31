Нью-Дели, , 05:31 — REGNUM Все 23 заложника, среди которых были женщины и дети, были освобождены индийскими силовиками, сообщает агентство «Синьхуа».

Сообщалось, что операцию по освобождению проводили спецподразделения антитеррористической службы Индии. В результате спецоперации все заложники были освобождены, преступник — ликвидирован. По данным индийской полиции, им оказался Субхаш Бахтам, ранее осужденный за убийство.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января в индийском штате Уттар-Прадеш мужчина захватил в заложники около 20 детей. По предварительной версии, преступник пригласил детей в свой дом на день рождения своей дочери.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индии злоумышленник захватил 20 детей в заложники