Владивосток, , 05:28 — REGNUM Неизвестное устройство взорвалось в одном из жилых домов Владивостока, сообщили 31 января в Единой дежурно-диспетчерской службе.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали три человека. На вызов приезжали медики службы скорой медпомощи.

Местные СМИ сообщили, что взрыв произошёл в двухэтажном доме, расположенном на 1-й Поселковой улице. Взорвавшимся устройством могла стать самоделка, собранная из страйкбольной гранаты, и начинённая другими «ингридиентами».

Сейчас на месте происшествия работают представители правоохранительных органов, обстоятельства происшествия выясняются.