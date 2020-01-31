Владивосток, 31 января 2020, 05:28 — REGNUM Неизвестное устройство взорвалось в одном из жилых домов Владивостока, сообщили 31 января в Единой дежурно-диспетчерской службе.
По предварительным данным, в результате инцидента пострадали три человека. На вызов приезжали медики службы скорой медпомощи.
Местные СМИ сообщили, что взрыв произошёл в двухэтажном доме, расположенном на 1-й Поселковой улице. Взорвавшимся устройством могла стать самоделка, собранная из страйкбольной гранаты, и начинённая другими «ингридиентами».
Сейчас на месте происшествия работают представители правоохранительных органов, обстоятельства происшествия выясняются.