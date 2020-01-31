Барнаул, , 05:06 — REGNUM Министерство транспорта Алтайского края актуализировало информацию о дорожной ситуации после снегопадов и бурана. Согласно официальным данным, на утро 31 января закрытыми остаются восемь участков трасс, а что касается трассы Мельниковка — Александровка, то она с 0 км по 19 км открыта только для легковых автомобилей.

Вместе с тем проезд для всех видов транспорта открыт на участке дороги Топчиха — Парфеново — Песчаное (от с. Топчиха до с. Парфеново, с км 0+000 по 32+000). Также полностью освобождена от снега трасса к посёлкам Комариха и участок Леньки — Нижнечуманка — Верх-Чуманка — Плотава.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за непогоды в Алтайском крае в снежном плену оказались порядка 60 тысяч жителей, проживающие в десятках населённых пунктов. Сегодня, 31 января, алтайский губернатор Виктор Томенко намерен посетить некоторые освобождённые от снега территории.