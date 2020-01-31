Штат Калифорния, США, , 04:55 — REGNUM В США временно прекратила полёты компания Island Express, владевшая вертолетом, при катастрофе которого погибли девять человек, в том числе баскетболист Коби Брайант и его 13-летняя дочь. Об этом 30 января сообщает телекомпания CNN.

Источник телекомпании в Island Express рассказал, что полёты приостанавливаются «по операционным причинам».

Компания Island Express выполняет регулярные полёты в Калифорнии на тихоокеанский остров Санта-Каталина-Айленд. Она имеет лицензию на воздушные перевозки при условии благоприятной погоды и хорошей видимости.

По последним данным следствия установлено, что в условиях густого тумана набирающий высоту вертолёт «не дотянул» до безопасной высоты выше холма всего около десяти метров. В настоящее время опознаны тела всех жертв катастрофы.

Как сообщало ИА REGNUM, вертолёт, на котором разбился баскетболист Коби Брайант, не был оснащён системой предупреждения столкновения с наземными препятствиями (TAWS).

По словам представителя Национального управления по безопасности на транспорте (НУБТ) США Дженнифер Хоуменди, система TAWS могла помочь, но нельзя точно утверждать, что она могла предотвратить катастрофу.

Напомним, Брайант, его дочь и ещё семь человек погибли 26 января в результате крушения вертолёта около Лос-Анджелеса.

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