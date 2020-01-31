Токио, , 04:28 — REGNUM Более 27 тысяч файлов были похищены у японской компании NEC в результате многочисленных хакерских атак, включая данные по оборонным контрактам. Об этом 31 января сообщает агентство Kyodo.

Уточняется, что за последние несколько лет с серверов японского технологического гиганта всего было похищено 27 445 файлов.

Ранее СМИ сообщали о том, что в результате массированной атаки на компанию Mitsubishi Electric хакерам могла стать доступной закрытая информация о договорах компании в сфере обороны, электрификации и железнодорожной отрасли.

Высказываются предположения, что к произошедшему причастны китайские хакерские группировки Tick, BlackTech и подобные.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2019 года жёсткие диски из японской префектуры Канагава с данными о гражданах и компаниях были проданы на интернет-аукционе.

Утечку персональных данных допустил сотрудник токийской компании Broadlink Co., которая занимается утилизацией информационного оборудования. Он забрал жесткие диски правительство префектуры Канагава, которые должны были быть утилизированы, и выставил их на продажу в интернете.

Читайте также: В Японии продали в интернете правительственные диски с личными данными

Летом 2019 года была опубликована информация, согласно которой китайские компании несколько лет воровали данные у ряда крупнейших мировых IT-корпораций.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ узнали об атаках китайских хакеров на IT-компании из США и Японии