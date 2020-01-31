Порт-Морсби, , 04:20 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы у берегов Папуа-Новой Гвинеи, сообщает геологическая служба США.

Сообщается, что эпицентр землетрясения располагался в 197 километрах к юго-западу от города Лоренгау. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 километров. Сведений о возможных пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января произошло землетрясение магнитудой 5,7 у побережья Греции. В результате происшествия пострадавших не было.

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