Южно-Сахалинск, , 04:12 — REGNUM Внедорожник Jeep Wrangler сбил пешехода в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба ГИБДД РФ по Сахалинской области.

Сообщается, что инцидент произошел вечером 30 января в районе доме № 44 по улице Хабаровской. По предварительной версии, 27-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте. В результате ДТП пешеход получил травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января водитель маршрутки сбил пешехода в Ростове-на-Дону. В результате ДТП женщина-пешеход получила травмы и была госпитализировано.

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