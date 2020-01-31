Холмск, Сахалинская область, , 04:07 — REGNUM Возгорание произошло в жилом четырехэтажном доме в Холмске Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС РФ.

Сообщается, что пожар произошел 30 января. В четырехэтажном жилом доме на четвертом этаже загорелся электрощит. Пожар был полностью ликвидирован, пострадавших не было. Эвакуации жителей дома не потребовалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января спасатели потушили пожар в жилом доме села Кавалерского на Камчатке. Возгорание было ликвидировано, погибших и пострадавших не было.

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