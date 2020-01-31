Москва, , 02:07 — REGNUM Граждане Китая, прибывшие в Москву в качестве туристов, пожаловались на недомогания и вызвали врачей, сообщил 31 января Telegram-канал Mash.

Всего к медикам обратились 14 человек из отеля Four Seasons. В соответствии с первым сообщением, по результатам осмотра у восьми из иностранцев диагностирована высокая температура, и среди заболевших есть дети. По предварительным данным, недомогания туристов вызваны ОРВИ.

На эту информацию отреагировали в департаменте здравоохранения Москвы. Там заявили, что информация о якобы высокой температуре у восьми человек не соответствует действительности, и все обследованные граждане Китая находятся в удовлетворительном состоянии.

Ранее СМИ сообщили, что у пациента одной из инфекционных больниц на востоке Москвы предварительно диагностирован коронавирус, однако эту информацию не подтвердили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Читайте ранее в этом сюжете: Информация о первом заболевшем из-за коронавируса в Москве не подтвердилась