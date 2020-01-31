Лима, , 01:46 — REGNUM До 20 выросло число погибших в результате взрыва грузовика с газом и пожара, произошедших в столице Перу Лиме на прошлой неделе. Об этом 30 января сообщает агентство Andina.

29 января стало известно, что число погибших в результате взрыва и пожара в Лиме достигло 16 человек.

По данным Управления государственной безопасности Перу, причиной трагедии стали плохое состояние дорожного покрытия и нарушение водителем правил перевозок сжиженного газа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 января грузовик — автоцистерна, перевозивший сжиженный природный газ, взорвался в Лиме при столкновении со зданием автомобильной мастерской, что вызвало пожар в трёх близлежащих жилых домах.

В результате трагедии ожоги получили более 50 человек. Некоторые из них умерли уже в больнице. Ранее объявлялось, что в числе погибших — беременная женщина и шестеро несовершеннолетних.

Напомним, в Перу доставлять природный газ потребителям через трубопровод запрещено, поэтому его развозят грузовыми автомобилями.

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