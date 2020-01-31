Керчь, Крым, , 00:17 — REGNUM Заявления об отставке со своих постов написали после скандала с поздравлением блокадников глава горсовета Керчи Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербула. Об этом 30 января сообщил журналистам депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По словам Хинштейна, обе чиновницы написали заявления об уходе с занимаемых постов и сложении с себя полномочий председателя и заместителя председателя горсовета.

Скандал с участием чиновниц разгорелся после выложенного ими в социальной сети фотоотчёта о посещении 11 жителей Керчи, переживших блокаду Ленинграда. Чиновницы заявились к блокадникам домой и, не снимая верхней одежды, вручили им «символический», по их словам, батон хлеба и медаль почетного знака «Почетная грамота Керченского городского совета».

Пользователи социальных сетей были возмущены, по их словам, «убогими подарками» для ветеранов, которые заслужили лучшего. Особенно возмутил пользователей контраст между блокадниками и чиновницами, снявшимися на фоне ветеранов в норковых шубах. Чиновницы, в свою очередь, делали вид, что не понимают, чем вызвано возмущение людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Крыма Сергей Аксёнов в связи с данной ситуацией высказал мнение, что председатель горсовета Керчи и все депутаты должны быть уволены с занимаемых должностей, лишены депутатских мандатов и исключены из рядов партии «Единая Россия». Аксёнов назвал историю «дикой» и выглядящей как «унижение по отношению к блокадникам и просто к пожилым людям».

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