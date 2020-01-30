Женева, Швейцария, , 23:59 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает все страны принять меры по борьбе со слухами и недостоверной информацией о вспышке коронавируса 2019-nCoV, заявил 30 января гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Кроме того, ВОЗ рекомендует предпринять усилия по «быстрой выработке и предоставлению доступа к перспективным вакцинам, методам диагностики, антивирусным лекарствам и другим терапевтическим средствам для стран с низким и средним уровнем доходов населения».

Кроме того, Китаю рекомендовано активизировать поиск зоологического источника вируса, усилить досмотр людей в международных транспортных узлах для оперативного выявления болезни и изолирования заразившихся.

Меры, предпринятые в Китае после возникновения вспышки вируса, гендиректор ВОЗ назвал эталонным образцом для подобных ситуаций.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января ВОЗ обьявила о признании вспышки коронавируса пневмонии в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения.

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