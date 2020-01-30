Женева, Швейцария, 30 января 2020, 23:33 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала распространение нового коронавируса пневмонии в Китае чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение, сообщил 30 января журналистам руководитель ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
По его словам, эксперты международной организации считают, что остановить вспышку коронавируса 2019-nCoV ещё возможно.
Кроме того, Всемирная организация здравоохранения рекомендовала присвоить заболеванию обозначение «острое респираторное заболевание 2019-nCoV.
Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент известно, что в мире коронавирусом пневмонии заразились более 7,8 тыс. человек. Около 1,4 тыс. из них остаются в тяжёлом состоянии. Подозрение на заражение ещё у 12 тыс. человек.
Известно о 170 случаях смертельного исхода этого заболевания.
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