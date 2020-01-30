Париж, , 22:38 — REGNUM Два человека погибли, один тяжело ранен и один пропал без вести в результате схода лавины в горах французской Савойи, сообщает 30 января телеканал France3.

По информации телеканала, лавиной накрыло лыжников, которые занимались «внетрассовым катанием».

Двое из них были найдены без признаков жизни, один обнаружен живым и доставлен в реанимацию в коматозном состоянии с остановкой сердечной деятельности и дыхания.

Поиски четвёртого лыжника продолжают около 30 спасателей и кинологов с собаками.

Уточняется, что лавина сошла в районе станции Ла Тусюир.

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