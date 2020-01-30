Париж, , 22:18 — REGNUM Шестой случай заболевания новым типом коронавируса зафиксирован во Франции, сообщает 30 января газета Figaro со ссылкой на руководителя Генеральной дирекции здравоохранения Жерома Соломона.

По его словам, заразившийся человек медик по профессии, поэтому он сам принял меры для своей изоляции, заметив первые симптомы.

Мужчина рассказал, что ранее контактировал с человеком, у которого после отъезда в Азию также был выявлен коронавирус.

На данный момент заразившийся помещён в одну из парижских больниц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Франции один случай заражения коронавирусом был выявлен в Бордо, а ещё четверо заражённых были обнаружены в Париже.

Во всех случаях заболевшие коронавирусом 2019-nCoV приехали во Францию с территории Китая.

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