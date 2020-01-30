Москва, , 22:05 — REGNUM Пассажиры самолёта авиакомпании UTair, совершавшего полёт из Москвы в Ростов-на-Дону и экстренно севшего в аэропорту «Внуково», полетят в место назначения резервным бортом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании UTair.

Вылет резервного борта запланирован на 22:30 мск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время полёта в самолёте сработал датчик положения закрылков. Капитан экипажа принял решение вернуться в место вылета, предварительно выработав топливо. Экстренная посадка благополучно прошла в 20:25 мск.