Пенза, , 22:34 — REGNUM Восемь членов преступной группы были осуждены за мошенничества в сфере автокредитования судом города Пензы. Об этом 30 января сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по Пензенской области.

Группировка была создана в 2015 году жителем Пензы и состояла из семи человек. В преступное сообщество входили также сотрудники УФССП по региону, экспертной организации и инспектора ГИБДД.

С 2015 по 2018 годы участники преступной группы инсценировали 34 ДТП с целью получения выплат по страховому полису ОСАГО. Преступники использовали формальные осмотры транспортных средств экспертами независимой экспертной организации и составленные на их основании отчёты о стоимости ремонта, подавали в страховые организации документы, необходимые для получения выплат.

В общей сложности подельниками было незаконно получено от страховых организаций около 5,7 млн рублей. Все участники преступной организации были признаны виновными по статье о мошенничестве в сфере страхования, совершенном организованной группой. Организатору преступной группы и двум его помощникам судом назначено наказание в виде различных сроков лишения свободы. Остальным участникам группировки назначены условные сроки лишения свободы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о преступной группе из 29 человек в Санкт-Петербурге, осуждённой за обман пенсионеров.

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