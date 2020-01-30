Нью-Дели, , 21:47 — REGNUM В индийском штате Уттар-Прадеш мужчина захватил и удерживает в заложниках порядка 20 детей, сообщает 30 января газета Hindustan Times.

По информации издания, полиция штата начала операцию по спасению заложников. На место событий вызван отряд «коммандос».

На данный момент известно, что дети были приглашены в дом злоумышленника на день рождения его дочери. Местные жители говорят, что в заложниках могут находиться до 25 детей.

О каких-либо требованиях со стороны преступника информации нет.

Читайте ранее в этом сюжете: СКР проверяет информацию о насилии в детском саду Карачаево-Черкесии