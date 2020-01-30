Горно-Алтайск, , 22:34 — REGNUM Временные ограничения на ввоз экзотических и декоративных животных из Китая в связи со вспышкой коронавируса установил Роспотребнадзор. Об этом 30 января сообщила пресс-служба управления ведомства по Алтаю и Алтайскому краю.

Приостановлен ввоз и транзит из Китая через территорию России экзотических и декоративных животных. Запрет касается также насекомых, членистоногих, земноводных, рептилий и других, а также живых рыб и гидробионтов.

Кроме того, гражданам России, находящимся в КНР и других азиатских странах, рекомендовано воздержаться от контактов с животными, так как установлено, что источником коронавируса стали дикие животные, мясо которых продавалось на рынке в Ухане.

Роспотребнадзор отслеживает ситуацию с коронавирусом, а также выясняет обстоятельства передачи вируса и пути его распространения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти РФ внимательно следят за развитием ситуации с коронавирусом в Китае. В МИДе РФ призвали воздержаться от распространения недостоверной информации о коронавирусе, чтобы не сеять панику.

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