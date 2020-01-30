Нижний Новгород, , 21:29 — REGNUM По факту происшествия в подвале дома по улице Светлоярской, 36 в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД.

Уточняется, что при проведении обмера труб в подвальном помещении двое слесарей ТСЖ обнаружили посторонний предмет, который впоследствии сдетонировал. Слесари получили ранения, один из них был доставлен в медицинское учреждение, второй после осмотра на месте отпущен домой.

При обследовании здания взрывоопасных предметов обнаружено не было, оцепление здания снято. Сейчас жители дома вернулись в свои квартиры.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства, предметы направлены на экспертизу в подразделение областного МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, хлопок произошел утром 30 января. Силами правоохранительных органов была проведена эвакуация 25 человек, территорию дома оцепили. По данным СМИ, произошел взрыв либо гранаты, либо, как уточняет nn.ru, пиротехнического энергодатчика.

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