Белгород, , 21:32 — REGNUM Доследственная проверка организована по факту сообщения о незаконном подключении к газовой сети многоэтажного дома в посёлке Северный под Белгородом, сообщили 30 января в пресс-службе регионального Следственного комитета. В целях безопасности здание отключено от газа.

По предварительным данным, застройщик «Брик Генподряд» (жилой комплекс Braer Park) без согласования с ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» подключил многоквартирный дом к газоснабжению. В ходе проверки следствие даст правовую оценку действиям застройщика и контролирующих организаций. С 29 января многоэтажку отключили от газовой сети.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Белгородом нашли многоэтажку, незаконно подключённую к газу