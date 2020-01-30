Белгород, , 21:21 — REGNUM Жилой многоэтажный дом незаконно подключён к газу в посёлке Северный под Белгородом. Несанкционированное присоединение к сети обнаружили сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Белгород», сообщили 30 января в пресс-службе компании.

Плановую проверку сотрудники газовой службы провели 29 января. Оказалось, что многоквартирный дом №7 по Парковому переулку незаконно подключил к газовым сетям застройщик. В целях безопасности многоэтажку отключили от газа — без отопления и горячей воды остались 95 квартир.

Поставку газа обещали восстановить после того, как будут устранены допущенные нарушения. Кроме того, в газовой компании по факту несанкционированного подключения направили заявление в правоохранительные органы.