Чикаго, США, , 22:34 — REGNUM Шестой случай заболевания новым типом коронавируса подтверждён в США. Об этом 30 января сообщила пресс-служба американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что впервые в стране зафиксирован случай передачи коронавируса от человека к человеку. От жительницы города Чикаго в штате Иллинойс вирус передался человеку, жившему с ней в одном доме.

О состоянии заболевшего не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США были официально подтверждены пять случаев заболевания новым типом коронавируса. Все пять человек, у которых было диагностировано заболевание, прибыли в США из китайского города Ухань, где находится очаг эпидемии.

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