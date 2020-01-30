Краснотурьинск, Свердловская область, , 21:03 — REGNUM В Краснотурьинске (Свердловская область) признали виновными трёх свердловчан в участии в деятельности запрещённой религиозной организации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Следствие и суд установили, что 51-летняя женщина, 32-летний мужчина и 19-летняя девушка входили в организацию «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Участники секты осуществяли миссионерскую деятельность, в том числе в Карпинске.

Свердловчанам назначили наказания — лишение свободы сроком от года до двух с половиной лет условно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее члена секты арестовали в Курске. Местный житель заключён под стражу до 11 марта 2020 года.

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