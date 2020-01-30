Санкт-Петербург, , 20:44 — REGNUM 29 человек были приговорены к условным срокам лишения свободы за обман пенсионеров Московским районным судом города Санкт-Петербурга. Об этом 30 января сообщила журналистам объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Все осуждённые являлись фигурантами уголовного дела о мошенничестве. Судом было установлено, что в период с 2013 по 2015 годы осуждённые продавали пенсионерам биологически-активные добавки (БАД) по завышенным ценам.

При этом фигуранты дела заранее узнавали материальное положение семьи пенсионера, прежде чем предложить ему БАДы. Следователи установили 17 эпизодов мошенничества в отношении пожилых граждан. В общей сложности мошенники преступным путём получили доход около семи млн рублей.

Осуждённые были приговорены к условным срокам лишения свободы от одного до семи лет. Кроме того, в отношении осуждённых были поданы гражданские иски от потерпевших. Всего судом было удовлетворено таких исков на 1млн 80 тыс. рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пресечении деятельности фальшивых брокерских компаний в Санкт-Петербурге. Всего компании похитили мошенническим путём у клиентов более 21 млн рублей.

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