, 20:00 — REGNUM Две женщины, приехавшие из Китая, обратились за медицинской помощью в больницу в иранском городе Тебриз и были госпитализированы с подозрением на коронавирус пневмонии, сообщает 30 января агентство IRNA.

По данным агентства, в обследовании женщин будут задействованы специалисты медицинского университета Тебриза.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за угрозы заражения новым коронавирусом часть стран уже сокращают транспортное сообщение с Китаем. Ряд авиакомпаний уже прекратили полёты в Китай и в обратном направлении.

Напомним, в Китае коронавирусом пневмонии заразились уже почти восемь тысяч человек, а количество смертельных исходов достигло 170.