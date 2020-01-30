Париж, , 19:51 — REGNUM Французская авиакомпания Air France объявила о приостановке воздушного сообщения с Китаем из-за угрозы заражения новым коронавирусом, сообщают 30 января французские СМИ.

По данным французских журналистов, ограничение будет действовать до 9 февраля.

Ранее Air France сократила число авиарейсов в Пекин, Шанхай и в обратном направлении полностью отменила авиарейсы в Ухань.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае число заразившихся новым коронавирусом приближается к восьми тыс. человек, 170 из которых скончались.

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