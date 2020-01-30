Мадрид, , 19:40 — REGNUM Организаторы сети, торгующей допингом, задержаны в Испании, пишет 30 января El Mundo.

Уточняется, что правоохранители задержали нескольких сербов. Эти люди подозреваются в участии в международной сети по торговле эритропоэтином.

Операция по задержанию проведена в Кадисе и в Барселоне. По данным следствия, эритропоэтин они продавали спортсменам, в том числе и профессиональным, причём не только в Испании.

Напомним, эритропоэтин является гормональным препаратом и используется как лечебное средство, а в спорте относится к допинговым веществам.