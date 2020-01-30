Санкт-Петербург, , 19:41 — REGNUM Возгорание, произошедшее в цеху по переработке резиновых покрышек, ликвидировано пожарными в Санкт-Петербурге. Об этом 30 января сообщает ГУ МЧС по городу.

Пожар площадью около 200 кв. метров произошёл около 13:18 в производственном здании на Октябрьской набережной в Невском районе города. Загорелись резиновые материалы в цеху по переработке покрышек ООО «Балт-Экология».

В ликвидации пожара принимали участие 12 единиц техники и 60 человек личного состава. Пострадавших в результате возгорания нет. Передвижная лаборатория не выявила вредных веществ в пробах воздуха, взятых рядом с территорией возле горевшего цеха.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о локализации пожара в цеху по переработке резины в Санкт-Петербурге.

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