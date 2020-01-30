Тбилиси, , 19:34 — REGNUM Гражданка Грузии, приехавшая с ребенком из Китая, доставлена в больницу из международного аэропорта Тбилиси с высокой температурой, сообщает 30 января местный «Первый телеканал».

По предварительным данным, женщина вместе с ребенком две недели назад посещала город Ухань, ставший эпицентром вспышки коронавируса пневмонии.

Сообщается, что у женщины наблюдается высокая температура и другие симптомы респираторной инфекции. По словам руководителя грузинского Центра по контролю за заболеваниями Амирана Гамкрелидзе, её обследуют в центре Лугара.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Грузии заявляли о полном отсутствии зараженных коронавирусом на территории страны

Напомним, на данный момент в Китае число заразившихся новым коронавирусом 2019-nCoV превысило 7,7 тыс. человек, из которых 170 умерли.

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